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13:45, 23 ноября 2022
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Мужчина пригрозил москвичке убийством и надругался над ней

Мужчина пригрозил москвичке убийством и надругался над ней
Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

В Москве 23-летний мужчина надругался над знакомой женщиной, пригрозив ей убийством. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета по столице. Подозреваемый задержан.

«В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Кунцевским районным судом города Москвы об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

По данным следствия, преступление было совершено в пятницу, 18 ноября, в квартире на Ельнинской улице. Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 132 («Иные насильственные действия сексуального характера») УК России.

Ранее в столице взяли под стражу мужчину, обвиняемого в преступлении против половой неприкосновенности девушки. Подозреваемый надругался над знакомой в номере отеля на юго-западе города.

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