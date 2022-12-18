Экономист назвала приложения для эффективного контроля своего бюджета

Мобильные приложения, помогающие эффективно контролировать свой бюджет назвала в разговоре с «Мослентой» экономист, финансовый консультант, эксперт Национального центра финансовой грамотности, основательница школы «Смарт инвестиций» Ольга Чурилова.

«CoinKeeper. В приложении можно отслеживать поступления и расходование денег, сравнивать показатели за разные промежутки времени, анализировать траты и планировать бюджет, вести семейный учет. Доступен импорт банковских операций из более 150 российских банков», — рассказала эксперт.

В приложении «Миниденьги» можно контролировать личные и семейные доходы и расходы, ставить финансовые цели и следить за их выполнением, получать информацию в виде диаграмм, изучать отчеты по остаткам и долгам. Кроме того, программа не требует подключения к интернету, продолжила финансист.

Чурилова отметила, что мобильное приложение «Дребеденьги» поможет распознать SMS-сообщения от банков, автоматически внесет информацию о расходах и загрузит электронные чеки, отобразит текущие остатки. А «Дзен Мани» автоматически зафиксирует расходы с помощью импорта банковских операций, проанализирует траты и поможет запланировать бюджет.

Специалист также рассказала о приложении «Домашняя бухгалтерия». По ее словам, сервис учитывает все доходы и расходы, рассчитывает график платежей по кредитам и долгам, сканирует QR-коды с чеков, распознает банковские SMS. Приложение поддерживает все валюты (в том числе криптовалюту), электронные деньги, а также позволяет следить за инвестициями в металлы (золото, серебро, платину, палладий).

«Деньги ОК» — программа поможет вести учет доходов и расходов, отслеживать переводы между счетами, формировать дневные, месячные и годовые отчеты, при этом поддерживает любые валюты. Есть подкатегории расходных статей, калькулятор и комментирование операций, дополнила эксперт.

В заключение она также напомнила о приложении EasyFinance, которое интегрировано с сотнями банков России, СНГ и Европы. В нем можно учитывать проведенные операции, настраивать категории, отслеживать и планировать траты. Есть индикатор, сообщающий о перерасходе.

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