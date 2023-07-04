Уникальное природное явление заметили в небе над Москвой в ночь на вторник, 4 июля. Его фотографии опубликовало РИА Новости.

Как сообщает агентство, серебристые облака возможно увидеть только летом и только в ночное время суток. Их можно различить за более низкими кучевыми облаками.

Кроме того, пользователи сети поделились фотографиями суперлуния над столицей и областью в ночь на 4 июля.

Ранее в подмосковном Можайске заметили смерч. Нетипичное для России природное явление попало на видео.