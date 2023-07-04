11:29, 04 июля 2023
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Уникальное природное явление заметили в небе над Москвой
В небе над Москвой заметили уникальные серебристые облака.
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»
Уникальное природное явление заметили в небе над Москвой в ночь на вторник, 4 июля. Его фотографии опубликовало РИА Новости.
Как сообщает агентство, серебристые облака возможно увидеть только летом и только в ночное время суток. Их можно различить за более низкими кучевыми облаками.
Кроме того, пользователи сети поделились фотографиями суперлуния над столицей и областью в ночь на 4 июля.
Ранее в подмосковном Можайске заметили смерч. Нетипичное для России природное явление попало на видео.