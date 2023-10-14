Определены районы Москвы с максимальным приростом цен на «первички»

Районы Москвы с максимальным приростом цен на первичное жилье в третьем квартале 2023 года называет РБК со ссылкой на аналитиков сервиса «Яндекс-Неджвижимость».

Первое место в рейтинге занял район Щукино, где квартиры в новостройках за три месяца подорожали на 26,5 процента. Вторая позиция в списке досталась Академическому району с увеличением цены на «первички» на 20,6 процента, третье — Марьиной роще с повышением стоимости на 18,4 процента.

В пятерку лидеров также вошли Гольяново (плюс 17,6 процента) и Очаково-Матвеевское (плюс 17,5 процента).

Быстрый рост цен в этих районах аналитики объясняют увеличением предложений жилья более высоких классов — «бизнес» и «комфорт», где квадратный метр стоит дороже.

Ранее были перечислены районы с самыми дешевыми квартирами.