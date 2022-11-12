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18:31, 12 ноября 2022
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В московских ресторанах резко увеличился приток посетителей

В московских ресторанах резко увеличился приток посетителей
Фото: Unsplash

В московских ресторанах резко увеличился приток посетителей в праздничные выходные 4-6 ноября. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Focus Technologies.

По подсчетам аналитиков, в столице за первую неделю ноября число трансакций выросло на 9,5 процента, выручка — на 14,1 процента, а средний чек — почти на пять процентов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число заказов выросло на 1,4 процента, а оборот и средний чек — в среднем на 11 процентов.

По словам основателя сети «Мясо & Рыба» Сергея Миронова, на росте посещаемости ресторанов в ноябре сказалось завершение туристического сезона в Турции, а также приток внутренних туристов в Москву.

Ранее владелец популярного столичного заведения StereoPeople Андрей Третьяков раскрыл основные проблемы столичных баров.

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