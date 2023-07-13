Москвича укусил привезенный на одежде из отпуска клещ

Москвича укусил привезенный на одежде с отдыха на Байкале клещ, пишет «Лента дня».

Паукообразное прицепилось к куртке туриста и преодолело вместе с ним более четырех тысяч километров, а спустя неделю атаковало.

За пострадавшим россиянином наблюдают врачи. Клеща при этом мужчина оставил себе — назвал Васей и поместил в банку, уточняет источник.

Ранее сообщалось, что тысячи жителей Подмосковья обратились за медицинской помощью после укусов клещей.