18:36, 13 июля 2023
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Москвича укусил привезенный на одежде из отпуска клещ
Москвича укусил привезенный на одежде с отдыха на Байкале клещ.
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Москвича укусил привезенный на одежде с отдыха на Байкале клещ, пишет «Лента дня».
Паукообразное прицепилось к куртке туриста и преодолело вместе с ним более четырех тысяч километров, а спустя неделю атаковало.
За пострадавшим россиянином наблюдают врачи. Клеща при этом мужчина оставил себе — назвал Васей и поместил в банку, уточняет источник.
Ранее сообщалось, что тысячи жителей Подмосковья обратились за медицинской помощью после укусов клещей.