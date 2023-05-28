Москвичи смогут бесплатно привить своих питомцев на площадках для выгула собак

Жители Москвы смогут бесплатно привить своих питомцев на площадках для выгула собак. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал, что в столице будут работать больше 120 пунктов вакцинации, адреса которых можно найти на сайте.

«Процедура бесплатная и не требует записи», — написал градоначальник.

Собянин отметил, что пункт вакцинации представляет собой синюю фирменную палатку Государственной ветеринарной службы. На территории ТиНАО для этих целей используют спецавтомобили с тем же логотипом. Кроме того, бесплатная вакцинация проводится в государственных ветклиниках, напомнил мэр.

Ранее Сергей Собянин объявил в Москве частичный карантин из-за птичьего гриппа.