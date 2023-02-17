В программе Мясникова назвали неочевидный признак болезни Паркинсона

Неочевидный признак болезни Паркинсона назвали в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» с ведущим Александром Мясниковым. Врач-реабилитолог Сергей Агапкин заявил, что страшные сны могут быть ранним проявлением дегенеративного заболевания головного мозга.

«У болезни Паркинсона есть ряд признаков, которые возникают задолго до того, как появятся первые клинические симптомы. Это, например, ночные кошмары», — сказал медик.

Кроме того, Агапкин предупредил, что опасным сигналом может быть и потеря обоняния.

Ранее психолог перечислила эффективные способы начать день максимально бодро. Психолог посоветовала ежедневно составлять список дел и на первую половину дня ставить «самые сложные» задачи — те, которые давно откладываются на потом.