Москвичи пошутили над пробками столетней давности

Архивный снимок дорожной пробки, которую образовали телеги, запряженные лошадьми, вызвал смех у москвичей. Фотографию опубликовали в Telegram-канале «Старая Москва».

На фото, сделанном почти 100 лет назад, изображены десятки повозок, стоящих на перекрытом участке дороги. Пользователи сети отметили, что даже в то время, несмотря на гораздо меньшее количество транспорта на улицах, встречались дорожные заторы.

«Интересно, это пятничная или понедельничная?», «А сколько же после таких пробок навоза на дорогах оставалось? И аромат на улице небось стоял божественный», «Все пробки из-за деревенщины. Как и сто лет назад», — пошутили юзеры.

Ранее во время стояния в столичной пробке водитель BMW успел побрить лицо электробритвой и попал на видео.