Проблему с бродячими собаками в Подмосковье решат с помощью нейросети

С помощью нейросети планируют решить проблему с бродячими собаками в Подмосковье, сообщил РИА Новости курирующий министерство сельского хозяйства и продовольствия заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

«В столичном регионе проводится планомерная работа по снижению на улицах городов и поселков количества безнадзорных животных. В Подмосковье впервые в России будет реализован пилотный проект по использованию системы с элементами искусственного интеллекта, которая позволит в автоматическом режиме отслеживать на улицах безнадзорных собак», — заявил он.

Запустить проект планируется к июлю. Нейросеть будет собирать информацию с более чем 40 тысяч камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион», анализировать полученные изображения и фиксировать животных, подпадающих под критерии, объяснил Филимонов.

«Собаки будут определяться нейросетью по силуэту, а затем по критериям будет оцениваться категория животного — домашнее оно или безнадзорное. К основным критериям визуальной оценки животного элементами ИИ относятся: наличие рядом с собакой хозяина, наличие у собаки поводка, намордника, перемещение животного в стае», — рассказал он.

Данные будут передаваться специалистам по отлову. Животных будут отправлять в приюты и там чипировать.

«Наша задача — превентивно решить проблему до того, как появилась жалоба на портале "Добродел"», — отметил Филимонов.

Ранее за живущих в Аптекарском огороде котов заступилась директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева. По ее словам, сотрудники столичного учреждения уже не в первый раз обращаются за помощью в службу по отлову.