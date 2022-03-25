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В Московском зоопарке назвали причину пробуждения енотов-полоскунов

В Московском зоопарке назвали причину пробуждения енотов-полоскунов
Кадр: Московский зоопарк

В Московском зоопарке назвали причину пробуждения енотов-полоскунов и енотовидной собаки Бубы. Представителей зоосада процитировало агентство «Москва».

«Спячка енотов совсем не глубокая — это, скорее, зимний сон. В холодное время года они забиваются кучей в один домик и так засыпают, чтобы было теплее. Но в солнечные зимние дни могут проснуться, походить по вольеру, поискать еды. Могут выйти из домика, если к ним с едой придет кипер», — объяснила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова. Она подчеркнула, что легкий обед не мешает енотам снова погрузиться в сон. «Сейчас они стали гораздо активнее и уже не засыпают надолго — всегда ждут кипера с очередной порцией лакомства», — добавила гендиректор зоосада.

В пресс-службе зоопарке уточнили, что в этот раз еноты и енотовидная собака отправились в спячку довольно поздно — в середине января.

Ранее была названа причина досрочного пробуждения медведей в Московском зоопарке.

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