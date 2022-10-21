В Москве резко выросли продажи жилья через третьих лиц

Москвичи, которые лично не могут присутствовать на сделке по недвижимости или на каком-то из ее этапов, стали чаще продавать квартиры через третьих лиц, оформляя на них нотариальную доверенность. О резком росте продажи вторичного жилья таким способом РБК рассказали представители риелторской компании «Инком-Недвижимость» и агентства недвижимости Est-a-Tet.

Так, в «Инком-Недвижимости» сообщили, что за последний месяц доля сделок по доверенности выросла почти в 3,4 раза — с пяти процентов до 17 процентов. Речь о документах, подтвержденных российскими и зарубежными нотариусами, а также о консульских доверенностях, то есть заверенных в консульском отделе посольства России за рубежом.

В агентстве недвижимости Est-a-Tet также подтвердили возросшую популярность подобного вида сделок. Там отметили, что если раньше таким образом продавали в основном квартиры эконом-класса, то сейчас через третьих лиц жилье продают во всех сегментах.

Эксперты отметили, что около 50 процентов покупателей настороженно относятся к покупке недвижимости по доверенности и отказываются от заключения таких сделок.

Ранее было названо местонахождение квартир с самой низкой стоимостью аренды в Москве.