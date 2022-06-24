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В Москве ограничат продажу алкоголя

В Москве ограничат продажу алкоголя
Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

На выходных, 25 и 26 июня, в столице ограничат продажу алкоголя из-за проведения школьных выпускных. Об этом напомнил Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

«Торговля прохладительными напитками в стеклянной таре, а также алкогольной продукцией в местах, приближенных к объектам проведения мероприятий, будет ограничена», — сообщили в ведомстве.

Выпускные вечера в 2022 году пройдут с 25 по 26 июня. Крупнейший городской праздник для выпускников традиционно пройдет в Парке Горького.

Для обеспечения безопасности во время мероприятий задействуют восемь тысяч человек. «В их числе около 4,2 тысячи сотрудников полиции, порядка 1,5 тысячи представителей Росгвардии. Помогать обеспечивать общественный порядок и безопасность им будут около 2,3 тысячи работников частных охранных организаций, народных дружинников, представителей общественных пунктов охраны порядка и волонтеров», — рассказали в департаменте.

Ранее москвичам напомнили об ограничении движения и парковки транспорта из-за празднования школьных выпускных и Дня молодежи.

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