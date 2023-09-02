Продажа свеклы по цене телефона в известном гипермаркете удивила москвичей в Telegram-канале «Можайский район М125». Стоимость овоща оценили почти в десять тысяч рублей.

«Не пропустите, свекла по супер цене только в Можайке», — заявила автор снимка, на котором видно этикетку на пакете со свеклой. Там написано, что килограмм овоща по карте магазина оценивается в 9999,09 рубля.

«За сколько картошку продают тогда? Страшно представить», «А в рассрочку можно?», «Самая дорогая селедка под шубой получилась бы», «Типичная селедка под шубой с рублевки», — написали пользователи мессенджера.

Судя по всему, это ошибка этикет-пистолета. На сайте магазина указано, что килограмм свеклы стоит 20,99 рубля.

Ранее ценник на фрукты на рынке в центре Москвы возмутил пользователей.