Перечислены главные продукты московской промышленности

Главные продукты, производимые в столице, перечислены в День московской промышленности на официальном сайте мэра города.

«В Москве работает более трех тысяч промышленных предприятий, которые выпускают самую разную продукцию — от пирожных до электронных карт. Ежедневно на одних производствах пекут хлеб, на других делают крошечные чипы, тренажеры для медиков и электробусы», — говорится в сообщении.

Одна из важнейших для города отраслей — пищевая. В ней работает более 200 предприятий, производящих мясную, рыбную, молочную, хлебобулочную и кондитерскую продукции. Свыше 600 предприятий Москвы специализируется на радиоэлектронике и приборостроении, а более 200 производят одежду, обувь и текстиль. Треть производств в столице относится к высокотехнологичным.

Кроме того, московские компании разрабатывают, проектируют и выпускают изделия, применимые во многих сферах — от медицины и электроники до пищевой и легкой промышленности.

Ранее была раскрыта причина позднего появления трамваев в Москве. По словам специалиста, это было связано с коммерческими интересами городской управы, которая не хотела иметь конкурентов конке, действовавшей в городе с 1872 года.