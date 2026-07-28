Проект «Лето в Москве» пригласил участников СВО посетить городские мероприятия

Раджа-йога, медитация, кинопросмотры и Большой фестиваль бега — это и многое другое ждет жителей столицы в рамках проекта «Лето в Москве». Принять участие в мероприятиях приглашают ветеранов боевых действий, бойцов специальной военной операции (СВО) и их семьи. Для них предусмотрен бесплатный вход и льготные билеты.

До конца теплого сезона на фестивальных площадках цикла «Московские сезоны» работают бассейны под открытым небом. Членам семей участников СВО, а также ветеранам боевых действий при предъявлении соответствующего документа можно посетить любой из них со скидкой 50 процентов.

Бассейны открыты в ландшафтном парке «Митино», памятнике природы «Сосновый бор», парках «Ходынское поле», «Сокольники», 50-летия Октября, Лианозовском, Измайловском и Москворецком парках, зоне отдыха «Терлецкая дубрава», а также в музеях-заповедниках «Коломенское» и «Царицыно». Можно выбрать полуторачасовой или трехчасовой сеанс.

А в парке «Зарядье» каждые выходные до 6 сентября показывают кино. Зрителей ждут фильмы, посвященные разным праздничным датам. Сеансы начинаются на закате и проходят под стеклянной корой и в малом амфитеатре парка. Участники СВО и члены их семей могут посетить любой кинопоказ бесплатно.

Необычную программу подготовила для горожан Центральная библиотека имени Н.А. Некрасова. 1 августа в 13:00 там пройдет часовая медитация Heartfulness с профессиональным инструктором. К участию приглашают москвичей старше 16 лет.

Кроме того, 1 августа в 12:00 в мультиформатном пространстве «Молодежь Москвы» пройдет «Диалог с героем». Молодые жители столицы смогут встретиться и пообщаться с ветераном боевых действий, участником СВО, заместителем руководителя Управления территориальных подразделений ГКУ «Московская безопасность» и руководителем окружного подразделения в ЦАО Александром Куклиным.

Для любителей активного образа жизни 23 августа в столице пройдет Большой фестиваль бега. Можно принять участие в забегах на пять и 10 километров в формате соревнования или фестиваля движения (для этого формата не нужны медицинские справки), а в северной ходьбе на пять километров.

Для участников выступят «Хлеб», «Кассета», проект «Казаки делают хиты», «Станция метро Горьковская», акапелла-группа «Пласфайв», «Уматурман», рэпер Токсис, а также диджеи Женя Балдин, Саша Спилберг и другие.

Государственный Дарвиновский музей приглашает горожан на выставку «Главный хранитель», посвященную 80-летию со дня рождения Валентины Орешниковой. Долгие годы она сохраняла и приумножала уникальные коллекции музея. Ее история — пример того, как преданность делу может превратить работу в призвание.

Еще одна выставка музея — «Бестиарий». Это кураторский проект скульптора Петра Хохловкина, который более 30 лет представляет зрителям анималистическое искусство современников. Среди участников как заслуженные мастера, так и начинающие авторы.

А еще в Дарвиновском музее есть экологическая тропа. По ней можно прогуляться и познакомиться почти с сотней видов растений, которые здесь находятся. Для детей будут особенно интересны интерактивные комплексы о природе Москвы, скульптуры вымерших животных в натуральную величину и палеопесочница, где с помощью специальной кисточки можно откопать в песке скелеты древних морских ящеров и раковины аммонитов. Тропа открыта с 10:00 до 18:00 со вторника по воскресенье.

Кроме того, горожан приглашают узнать много нового и о пушистых домоседах. Так, в Государственном биологическом музее имени К.А. Тимирязева 2 августа пройдет научная встреча «Как человек кошку приручил». Участникам расскажут, что такое одомашнивание и как происходил этот процесс с кошками.

А в павильоне № 31 «Геология» «Биокластера» в тот же день пройдет выставка-пристройство питомцев из городских приютов для безнадзорных и бесхозяйных животных ГБУ «Доринвест». Участники смогут не просто познакомиться с их обитателями, но и помочь им обрести дом.

Для тех, кто любит помогать, на 30 фестивальных площадках «Московских сезонов» работают «Домики добра». Здесь можно передать мужские подарочные наборы и средства личной гигиены участникам СВО, подарки детям из новых регионов, а также корм, амуницию и лекарства животным из приютов. Вход свободный. «Домики добра» открыты по будням с 12:00 до 21:00, в выходные и праздничные дни — с 11:00 до 21:00.

Познакомиться с волонтерством приглашает также фестиваль «Время добра. Лето». Он пройдет 8 августа в парках «Сокольники», 850-летия Москвы, «Северное Тушино», в зоне отдыха «Красногвардейские пруды» и сквере «Место встречи “Баку”». Гости смогут встретиться с ветеранами СВО, посетить урок мужества и занятия по безопасности, написать письма бойцам, сплести маскировочные сети и браслеты из паракорда. Вход свободный.