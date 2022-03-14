Проект станции метро известного архитектурного бюро вызвал споры у москвичей

В Facebook-сообществе «Москва моя» опубликовали рендеры проекта станции метро «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии, созданного известным архитектурным бюро Захи Хадид. Снимки вызвали споры у москвичей.

Многие увидели в проекте отсылки к еще советскому футуризму и отнеслись к нему с большой симпатией. Некоторым комментаторам он напомнил фильм «Гостья из будущего». Но другие подписчики усомнились в функциональности и даже безопасности станции. Москвичей смутил черный потолок над платформой и крыша вестибюля.

«С точки зрения безопасности разве можно делать потолок над эскалаторами черным? Обычно делают белым. Тогда свет от него хорошо отражается и равномерно освещает ступеньки и эскалаторы. Безопаснее, когда ступеньки и остальное лучше видно», — написали в комментариях.

Некоторые пользователи также озадачились вопросом, как будет организована зимой уборка снега с крыши вестибюля.

Но большинство москвичей восприняло проект бюро Захи Хадид положительно. «Вот бы так и построили», — написали в комментариях.

Ранее москвич нашли постапокалипптическую станцию московского метро.