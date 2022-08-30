Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике проблем со зрением у школьников

Рекомендации по профилактике проблем со зрением у школьников дал Роспотребнадзор. По данным ведомства, от 30 до 50 процентов школьников приобретают близорукость ко времени окончания школы и вынуждены носить очки всю жизнь.

«Высокая нагрузка на орган зрения субъективно проявляется жалобами на покраснение и сухость глаз, расплывчатость и нечеткость зрения при взгляде вдаль, а также боли в шее, плечевом поясе, головную боль. Появление этих симптомов у детей должно насторожить родителей и быть основанием для обращения за медицинской консультацией», — говорится в сообщении.

Ведомство напомнило об ограничениях по работе школьников с электронной системой обучения. При демонстрации обучающих фильмов, программ или иной информации с ее фиксацией в тетрадях, продолжительность непрерывного использования экрана не должна превышать десяти минут для 1-4-х классов и 15 минут для старших классов.

В качестве мер профилактики Роспотребнадзор рекомендует рациональное дозирование времени работы с электронными средствами обучения и гаджетами, ежедневное выполнение гимнастики для глаз и правильное оборудование рабочего места ученика. Оно должно быть удобным, оснащенным левосторонним освещением, с расстоянием от монитора до глаз не менее 70 сантиметров, а от рабочей поверхности — не менее 25 сантиметров.

Ранее Роспотребнадзор перечислил критерии выбора школьных рюкзаков. Вес портфелей, школьных ранцев и аналогичных изделий без учебников обучающихся начальных классов не должен превышать 700 граммов.