Проглоченные ребенком магниты продырявили ему стенки кишечника

Два проглоченных двухлетним ребенком магнита продырявили ему стенки кишечника. Пациента спасли в Московском областном центре охраны материнства и детства, сообщили «Мосленте» в пресс-службе областного Минздрава.

«При проведении рентгенограммы было обнаружено соединение инородных тел через стенки желудка и кишечника, что могло привести к перитониту. Магниты склеились через стенку желудка и слепой кишки, из-за чего произошла перфорация, то есть появилось отверстие в стенке кишки», — рассказала главный врач центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник.

По ее словам, ребенку в экстренном порядке было проведено оперативное лечение путем лапаротомии — при таком разрезе доступ к органам не задевает крупные сосуды и нервы, а разрез легко срастается. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве ребенок упал с балкона многоэтажки и выжил.