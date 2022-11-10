Москвичам дали прогноз на скорое похолодание и снег

Прогноз на скорое похолодание и снег дал москвичам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В беседе с ТАСС он сообщил, что похолодание в столице начнется в воскресенье, 13 ноября, а днем в понедельник, 14 ноября, температура опустится до отрицательных значений, местами выпадет небольшой снег.

«В четверг и пятницу температурный фон прогнозируется на 7 градусов выше нормы, то есть он будет соответствовать началу октября. Ожидается 7-9 градусов тепла. В субботу температура будет еще выше — плюс 9-11 градусов, на юге области — даже до 12 градусов», — добавил синоптик.

Вильфанд уточнил, что во вторую половину воскресенья погода в Москве кардинально изменится и дневная температура резко опустится до 4-5 градусов тепла. В понедельник, по его словам, температура опустится примерно на 10 градусов. Ожидается до 3 градусов мороза. Вильфанд отметил, что такие перемены погоды характерны для предзимья.

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