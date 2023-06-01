Синоптики дали москвичам прогноз на июнь

Нежаркий и засушливый июнь спрогнозировали москвичам синоптики центра погоды «Фобос».

«Наступившее календарное лето будет набирать обороты очень медленно, иногда порядком пробуксовывая. Если первые два дня сезона порадует жителей Центральной России вполне комфортными июньскими температурами, то в последующем месяц получится скомканным», — говорится в сообщении.

По данным метеорологов, среднемесячная температура воздуха с трудом будет соответствовать положенной климатической норме, которая в Москве в ночные часы составляет плюс 9-14 градусов, а днем 19-24 градуса тепла. Так, в первой декаде июня будет на три-пять градусов холоднее нормы.

Кроме того, в первом летнем месяце выпадет на 30 процентов меньше осадков. Начало купального сезона перенесено на неопределенный срок.

Ранее москвичей предупредили о переносе начала купального сезона.