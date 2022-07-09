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Прогулка игуаны на поводке в московском дворе попала на видео

Прогулка игуаны на поводке в московском дворе попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»

В одном из столичных дворов женщина вышла на прогулку с игуаной на поводке. Экзотичное животное попало на видео в Telegram-канале «Москва с огоньком».

На кадрах видно, как ящерица ползет по мощенной плиткой площадке, а затем запрыгивает на парапет и оказывается в зеленой зоне с травой и кустами. «Кто-то с собачками гуляет, кто-то с котиками, а кто-то вот такое очарование на шлейке водит», — пошутила администрация сообщества.

Ролик вызвал одобрение у пользователей сети. Фолловеры оставили под видео более двухсот положительных реакций и отметок удивления.

Ранее во дворе жилого дома в столичном районе Свиблово заметили гуляющую с хозяином свинью. Пользователи сети одобрительно отнеслись к прогулке необычного питомца.

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