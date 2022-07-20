Пассажир московского метро заплатит миллионы рублей за прогулку по рельсам

Пассажир московского метрополитена заплатит штраф в четыре миллиона рублей за прогулку по рельсам. Информация о деле появилась на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Представители пресс-службы столичного метро в беседе с ТАСС рассказали, что в декабре прошлого года правонарушитель на станции «Профсоюзная» в вечерний час пик спустился на пути и пошел в сторону тоннеля. Машинисту пришлось применить экстренное торможение. После остановки состава хулиган залез на крышу вагона. Сотрудники метро сняли напряжение, чтобы экстремала не убило током. Из-за этого свет погас и в поезде с пассажирами.

Представители столичной подземки также добавили, что инцидент повлек нарушение движения на Калужско-Рижской более, чем на час. При этом из 20 поездов внепланово высадили людей. Неудобства коснулись в общей сложности 60 тысяч пассажиров.

Черемушкинский районный суд взыскал почти четыре миллиона рублей с пассажира, специально спустившегося на рельсы, сообщает агентство.

Ранее москвички организовали мобильный салон татуажа в вагоне метро и попали на видео.