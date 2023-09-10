22:34, 10 сентября 2023
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Прогулка свиньи в шлейке в центре Москвы попала на видео
Женщина выгуляла свинью в центре Москвы.
Фото: Telegram-канал "Москва на максималках"
В центре столицы заметили женщину, выгуливающую свинью в шлейке. Видео с необычным питомцем опубликовали в Telegram-канале «Москва на максималках».
На кадрах видно, что гуляющая свинья заинтересовала прохожих на улице. «Почти утренняя пробежка вместе со свинкой. Берем пример», — прокомментировали видео в группе. Ролик с животным умилил пользователей сети и набрал сотни положительных реакций.
Ранее свинью в шлейке сняли на видео в Тверском районе Москвы.