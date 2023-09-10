Прогулка свиньи в шлейке в центре Москвы попала на видео

На кадрах видно, что гуляющая свинья заинтересовала прохожих на улице. «Почти утренняя пробежка вместе со свинкой. Берем пример», — прокомментировали видео в группе. Ролик с животным умилил пользователей сети и набрал сотни положительных реакций.

Ранее свинью в шлейке сняли на видео в Тверском районе Москвы.