Стоимость проката лодок в московском парке возмутила пользователей сети

Пользователей сети возмутила стоимость проката лодок на Гольяновском пруду в одном из столичных парков. Фотографиями ценников поделился местный житель в группе «Подслушано в Гольяново» во «ВКонтакте».

По данным автора топика, всего здесь появилось 13 лодок. Арендовать их можно за 800 рублей на 30 минут и за 1200 рублей на один час, сообщают информационные щиты у водоема. Жители района считают, что для Гольяновского пруда на окраине города стоимость чересчур завышена.

«Это вместе с гондольером сумма?», «Не знаю, как остальные, но, например, за 200 рублей я бы плавала там каждые выходные, а за 800 рублей не пойду ни разу! Кроме местных там никто особо не гуляет, это вам не Измайловский парк и не парк Горького, куда едут из разных концов Москвы и Подмосковья», «У нас вроде не Венеция. Откуда такой ценник?» — прокомментировали юзеры.

Некоторые подписчики группы отметили, что за 1200 рублей можно устроить пикник с другом, который будет длится более часа и принесет больше положительных эмоций, нежели катание на лодке. Другие же решили поставить на воду собственную лодку и кататься бесплатно.

Ранее сообщалось, что в новом сезоне цены на велопрокат в Москве останутся прежними.