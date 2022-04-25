Пьяный россиянин проник в историческую усадьбу и попал на видео

По данным пресс-службы, на охраняемом объекте сработала кнопка тревожной сигнализации, поступившая в дежурную часть межрайонного отдела вневедомственной охраны. Сотрудник охраны музея рассказал прибывшим на вызов сотрудникам Росгвардии, что двое мужчин проникли на закрытую территорию и взломали входную дверь грота. После этого один из них вошел в «Итальянский домик». Этот момент и попал на видео.

Правонарушителей задержали. Ими оказались 24-летний москвич и 28-летний уроженец Курской области. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения и не смогли объяснить мотивы поступка. Мужчин передали сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее россиянин попытался выломать дверь подмосковного супермаркета ногой и попал на видео.