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Пьяный россиянин проник в историческую усадьбу и попал на видео

Пьяный россиянин проник в историческую усадьбу и попал на видео
Кадр: пресс-служба Росгвардии по Московской области

Россиянин незаконно проник в «Итальянский домик» на территории музея-усадьбы «Кусково» и попал на видео. Кадры с камеры видеонаблюдения и информацию о произошелшем предоставила «Мосленте» пресс-служба Главного управления Росгвардии по Москве.

По данным пресс-службы, на охраняемом объекте сработала кнопка тревожной сигнализации, поступившая в дежурную часть межрайонного отдела вневедомственной охраны. Сотрудник охраны музея рассказал прибывшим на вызов сотрудникам Росгвардии, что двое мужчин проникли на закрытую территорию и взломали входную дверь грота. После этого один из них вошел в «Итальянский домик». Этот момент и попал на видео.

Правонарушителей задержали. Ими оказались 24-летний москвич и 28-летний уроженец Курской области. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения и не смогли объяснить мотивы поступка. Мужчин передали сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее россиянин попытался выломать дверь подмосковного супермаркета ногой и попал на видео.

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