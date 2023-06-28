Второй международный Moscow Jazz Festival прошел в столице

С 19 по 25 июня на восьми городских площадках в Москве прошел второй международный Moscow Jazz Festival. Концерты посетило более 270 тысяч человек, сообщили «Мосленте» организаторы мероприятия.

«На площадках в парках "Зарядье" и "Музеон", на Площади у ЦУМа, на ВДНХ, "Депо.Москва" концерты были бесплатными и свободными для посещения. Более 120 концертов прошло в рамках Клубной программы в лучших джаз-клубах столицы: в Клубе Алексея Козлова, Джаз-клубе Игоря Бутмана, Джаз-клубе "Эссе", The Hat Moscow и Jam Club», — рассказали спикеры.

На фестивале выступило более тысячи артистов из России, Таиланда, США, Индонезии, Турции, Израиля, Кубы, Бразилии. Зрители услышали джаз в исполнении знаменитых музыкантов Игоря Бутмана, Эдди Гомеза, Вадима Эйленкрига и специальные джазовые программы певцов Валерия Сюткина, Мота, Полины Гагариной и других. Почетными гостями фестиваля стали Chiangmai Street Jazz Collective из Таиланда, Keubitbit из Индонезии, Eylül Ergül Quintet из Турции, квартет Офера Ландсберга из Израиля.

Кроме концертов, в рамках фестиваля в «Знание.Лектории» на ВДНХ прошло 35 лекций и мастер-классов, собравших более тысячи посетителей и около 7,5 миллионов онлайн-зрителей. В саду «Эрмитаж» был организован «Музыкальный лекторий», доступный из любой точки мира с помощью российского сервиса видеоконференций SberJazz. Спецпроектом фестиваля стала фотовыставка «Москва в джазе» на Цветном бульваре.

Мероприятие завершилось премьерой совместного перформанса Алексея Гуськова, Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра под названием «Джаз от первого лица».

Ранее москвичей пригласили на Московский джазовый фестиваль.