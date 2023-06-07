Ребенок погиб в пожаре на Ленинском проспекте в Москве

Девятилетний мальчик погиб, восемь человек получили ожоги и были госпитализированы в результате пожара в многоквартирном доме на Ленинском проспекте в столице, сообщает ГСУ СК по Москве. «Следствие рассматривает различные версии возгорания, среди которых неисправность электропроводки», - говорится в пресс-редизе..

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК России.

По данным прокуратуры Москвы, среди пострадавших в пожаре – черверо несовершеннолетних.

Ранее в Москве 14 летнего школьника поджег его сверстник. Обвинение в покушении на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью предъявлено 15-летнему подростку/