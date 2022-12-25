Спасатели дали инструкцию в случае провала под лед

Инструкцию в случае провала под лед в беседе с агентством новостей «Москва» дали подмосковные спасатели. В пресс-службе «Мособлпожспаса» объяснили, что сейчас лед на водоемах стал значительно тоньше из-за оттепели.

«Раскинув руки в стороны, нужно попытаться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой. По возможности нужно перебраться к тому краю полыньи, где течение не унесет вас под лед и осторожно, не обламывая кромку, наползти грудью на край льда, после поочередно забросив ноги на ледяную поверхность», — рассказали в пресс-службе.

Движение к берегу необходимо производить в ту же сторону, откуда человек пришел, так как лед в той стороне уже был проверен на прочность. Для увеличения шансов на благоприятный исход, спасатели рекомендуют не паниковать и не совершать резких движений.

В организации уточнили, что в среднем человек может находиться в холодной воде около десяти минут, однако практика показывает, что обычно в подобных ситуациях времени на то, чтобы выбраться, у человека гораздо меньше.

Ранее в Москве за сутки под лед провалились четыре пожилых человека. Спасти удалось не всех.