Город
Сегодня в 13:24
1 мин.

Рабочий провалился в котлован на стройплощадке и погиб

Рабочий провалился в котлован на стройплощадке и погиб
Фото: Anton Kavashkin / Globallookpress.com

Рабочий провалился в котлован на стройплощадке в Новой Москве. Об этом в среду, 10 августа, «Мосленте» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

«Поступила информация о том, что рабочий упал на строительной площадке в котлован. Наша помощь не потребовалась», — сказал представитель ведомства.

По данным РИА Новости, инцидент произошел в поселении Сосенка. Пострадавший скончался на месте. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в Москве умер 43-летний мужчина, упавший накануне с эстакады на проезжую часть МКАД.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.