Рабочий провалился в котлован на стройплощадке и погиб

Рабочий провалился в котлован на стройплощадке в Новой Москве. Об этом в среду, 10 августа, «Мосленте» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

«Поступила информация о том, что рабочий упал на строительной площадке в котлован. Наша помощь не потребовалась», — сказал представитель ведомства.

По данным РИА Новости, инцидент произошел в поселении Сосенка. Пострадавший скончался на месте. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в Москве умер 43-летний мужчина, упавший накануне с эстакады на проезжую часть МКАД.