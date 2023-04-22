Мужчина провалился в шахту лифта в московской многоэтажке

Мужчина провалился в шахту лифта в многоэтажном доме на юго-востоке Москвы, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник. Инцидент произошел на Лермонтовском проспекте.

Пострадавшего госпитализировали после падения с переломом голени, уточнил источник.

Ранее в Москве рабочий погиб в шахте лифта. Несчастный случай произошел на стройке на улице Усачева.