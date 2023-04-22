14:16, 22 апреля 2023
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Мужчина провалился в шахту лифта в московской многоэтажке
Мужчина упал в шахту лифта в многоэтажном доме на юго-востоке Москвы.
Фото: Unsplash
Мужчина провалился в шахту лифта в многоэтажном доме на юго-востоке Москвы, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник. Инцидент произошел на Лермонтовском проспекте.
Пострадавшего госпитализировали после падения с переломом голени, уточнил источник.
Ранее в Москве рабочий погиб в шахте лифта. Несчастный случай произошел на стройке на улице Усачева.