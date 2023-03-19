Прокуратура начала проверку по факту отмены рейсов из Сочи в Москву

Транспортная прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте взяла на контроль инцидент с задержкой и отменой рейсов из Сочи в Москву и обратно, сообщает Telegram-канал ведомства.

По имеющейся информации, все рейсы из Москвы и других регионов России в Сочи были задержаны или отменены из-за сильного тумана, который накрыл юг страны утром 19 марта.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники прокуратуры контролируют соблюдение прав пассажиров, которым не удалось улететь из Сочи в Москву и наоборот.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейсы из Москвы в Сочи 19 и 20 марта из-за плохих погодных условий.