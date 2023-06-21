Житель Подмосковья провез высокую пальму в багажнике авто и попал на видео

Житель подмосковных Люберец перевез высокую пальму в багажнике своего автомобиля. Ролик опубликовал Telegram-канал «Мои Люберцы ®️».

На кадрах видно, что основание экзотического дерева высотой в несколько метров закрепили в багажнике машины. Ствол и листья пальмы остались снаружи, однако водитель все равно смог перевезти дерево по городу.