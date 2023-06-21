10:31, 21 июня 2023
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Житель Подмосковья провез высокую пальму в багажнике авто и попал на видео
Житель Подмосковья перевез высокую пальму на легковом автомобиле.
Кадр: Telegram-канал «Мои Люберцы»
Житель подмосковных Люберец перевез высокую пальму в багажнике своего автомобиля. Ролик опубликовал Telegram-канал «Мои Люберцы ®️».
На кадрах видно, что основание экзотического дерева высотой в несколько метров закрепили в багажнике машины. Ствол и листья пальмы остались снаружи, однако водитель все равно смог перевезти дерево по городу.
Пользователи развеселились и оставили соответствующие комментарии. «Сувенир из Сочи», «Кто-то — полотенца и тапочки, а кто-то — пальму», «Полотенца закончились…» — пошутили юзеры.
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