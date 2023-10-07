10:19, 07 октября 2023
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В Подмосковье мужчина прыгнул с третьего этажа за украшением девушки и пострадал
Россиянин травмировал ногу после прыжка с третьего этажа за украшением девушки.
Фото: Telegram-канал «ГКУ МО «Мособлпожспас»
В подмосковном Красногорске мужчина прыгнул с третьего этажа дома на козырек магазина, пытаясь достать украшение своей девушки. Россиянина госпитализировали с травмой ноги, сообщает Мособлпожспас.
Подруга пострадавшего позвонила по номеру 112 и сообщила, что уронила ювелирное изделие на козырек. Молодой человек решил помочь ей достать украшение, прыгнул из окна, неудачно приземлился и повредил ногу.
Спасатели эвакуировали мужчину с козырька с помощью выдвижной трехколенной лестницы. После этого его передали врачам для отправки в больницу.
Ранее в Подмосковье задержали мужчину, который обокрал магазин ради возлюбленной.