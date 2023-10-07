В Подмосковье мужчина прыгнул с третьего этажа за украшением девушки и пострадал

В подмосковном Красногорске мужчина прыгнул с третьего этажа дома на козырек магазина, пытаясь достать украшение своей девушки. Россиянина госпитализировали с травмой ноги, сообщает Мособлпожспас.

Подруга пострадавшего позвонила по номеру 112 и сообщила, что уронила ювелирное изделие на козырек. Молодой человек решил помочь ей достать украшение, прыгнул из окна, неудачно приземлился и повредил ногу.

Спасатели эвакуировали мужчину с козырька с помощью выдвижной трехколенной лестницы. После этого его передали врачам для отправки в больницу.

Ранее в Подмосковье задержали мужчину, который обокрал магазин ради возлюбленной.