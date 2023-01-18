Психолог отреагировала на появление в школах раскрасок с блокадным хлебом

На появление в московских школах заданий второклассникам раскрасить блокадный хлеб отреагировала психолог Клиники доктора Исаева Евгения Морозова. В беседе с «Мослентой» она отметила, что такими заданиями нарушается базовая безопасность детей.

«Можно предположить, что этим заданием учителя хотели в полной мере передать детям все ужасы, происходящие при исторических событиях, и внести эмоциональный окрас. Но даже для взрослых людей события, произошедшие во время блокады Ленинграда, являются травмирующими, мы уже не говорим о детях. Их психика нестабильна, и, слыша об этих событиях, они не могут критически мыслить», — прокомментировала специалист.

По ее словам, школьники младших классов могут сильно пугаться и вовлекаться во все ужасы, не анализируя реальность. Важно дать понять учителям, что помимо информации и исторических фактов дети также получают сильный эмоциональный удар. Любая жестокость для их психики имеет последствия и влияет на их психическое здоровье, продолжила Морозова.

Если ребенок столкнулся с травмирующей его информацией, то родители должны в первую очередь успокоить, снизить тревогу, важно его вернуть в реальность, в момент «здесь и сейчас». Необходимо объяснить школьнику, что в семье сейчас все в порядке. Для этого надо снизить тревогу, опираясь на факты: наличие теплой квартиры, работы у родителей, продуктов питания. Если в семье часто происходят разговоры о политике, то при ребенке их лучше прекратить, — необходимо создать безопасную для него среду, как физически, так и морально.

Ранее стало известно, что в московской школе ученикам предложили раскрасить блокадный хлеб.