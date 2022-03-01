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Жители Подмосковья поспорили из-за птичьих кормушек в лесу

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Жители Подмосковья поспорили из-за птичьих кормушек в лесу
Фото: страница «Химки Округ» во «ВКонтакте»

Жители Подмосковья в группе ВКонтакте «Химки Округ» поспорили из-за фотографии, на которой изображены арт-кормушки для птиц в лесу в Мытищах.

На опубликованном кадре видно, как креативные жители сделали в большой бутылке прорезь, обмотали шерстяными нитками и приклеили надпись «кафе».

Некоторым в комментариях задумка автора понравилась. «Уютное, наверное, кафе», «Птицы не замерзнут», — написали пользователи.

Однако другие юзеры с ними не согласились и объяснили, что кормушка является совершенно непрактичной, к тому же, по их словам, яркие цвета могут просто отпугивать птиц.

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