Город
Сегодня в 04:34
1 мин.

«Вкусно — и точка» объяснила инцидент с клюющими булки птицами

«Вкусно — и точка» объяснила инцидент с клюющими булки птицами
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В сети ресторанов «Вкусно — и точка» объяснили, что инцидент с клюющими булки голубями у общепита в Москве подстроил неизвестный мужчинв. Комментарий пресс-службы компании цитирует РИА Новости.

«При проверке записей с камер наблюдения в ПБО в Алтуфьево удалось установить, что птиц на паллету с продуктами привлек корм, который преднамеренно рассыпал прохожий. Еще раз подчеркиваем, что все продукты из верхних лотков, независимо от наличия повреждений, были утилизированы», — сообщили представители сети. В компании заявили, что безопасность и качество — их главные приоритеты, и сеть оперативно реагирует на подобные случаи.

Ранее в сети набрал популярность ролик, где видно, как птицы клюют булки, доставленные к ресторану «Вкусно — и точка» в Москве для приготовления бургеров. Появлялись свидетельства и других нарушений. К примеру, в ресторане в районе Хорошево-Мневники посетителям продали картофель фри с насекомым и бургер с плесенью на булке.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.