«Вкусно — и точка» объяснила инцидент с клюющими булки птицами

В сети ресторанов «Вкусно — и точка» объяснили, что инцидент с клюющими булки голубями у общепита в Москве подстроил неизвестный мужчинв. Комментарий пресс-службы компании цитирует РИА Новости.

«При проверке записей с камер наблюдения в ПБО в Алтуфьево удалось установить, что птиц на паллету с продуктами привлек корм, который преднамеренно рассыпал прохожий. Еще раз подчеркиваем, что все продукты из верхних лотков, независимо от наличия повреждений, были утилизированы», — сообщили представители сети. В компании заявили, что безопасность и качество — их главные приоритеты, и сеть оперативно реагирует на подобные случаи.

Ранее в сети набрал популярность ролик, где видно, как птицы клюют булки, доставленные к ресторану «Вкусно — и точка» в Москве для приготовления бургеров. Появлялись свидетельства и других нарушений. К примеру, в ресторане в районе Хорошево-Мневники посетителям продали картофель фри с насекомым и бургер с плесенью на булке.