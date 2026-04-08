Пугачева захотела избавиться от роскошной квартиры в Москве

Уехавшая из России народная артистка Алла Пугачева решила продать свою столичную квартиру в Филипповском переулке. Об этом стало известно kp.ru.

Объявление о продаже публиковать не будут, начались закрытые показы «для своих», рассказали в окружении певицы. Пока неизвестно, какую сумму хочет получить певица за жилье, но на риелторских сайтах квартиры в этом же доме примерно с тем же метражом (303 квадратных метра) продаются почти за полмиллиарда рублей.

Жилье певицы расположено в элитном доме в районе Арбата, в Филипповском переулке. В девятиэтажном здании всего 71 квартира. Окна пятикомнатной квартиры Пугачевой выходят на храм Христа Спасителя. На одном этаже с ней находятся новые апартаменты Филиппа Киркорова, в которых уже второй год идет ремонт.

Ранее сообщалось, что музыкант и актер Никита Пресняков, внук народной артистки СССР Аллы Пугачевой, отремонтировал и выставил на продажу свою дачу в Московской области. Речь идет о доме площадью 760 квадратных метров на берегу Истринского водохранилища.