Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Таким образом глава государства почтил память павших воинов. Во время церемонии военнослужащие Президентского полка установили у мемориала венок с надписью «Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации». Президент некоторое время постоял рядом с венком в знак почтения к памяти всех погибших защитников.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с Днем защитника Отечества ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил, а также военнослужащих Московского территориального гарнизона.