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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Президент России Владимир Путин в среду, 23 февраля, в честь Дня защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в центре Москвы, передает ТАСС.
Таким образом глава государства почтил память павших воинов. Во время церемонии военнослужащие Президентского полка установили у мемориала венок с надписью «Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации». Президент некоторое время постоял рядом с венком в знак почтения к памяти всех погибших защитников.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с Днем защитника Отечества ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил, а также военнослужащих Московского территориального гарнизона.