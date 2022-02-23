Сегодня в 13:34
1 мин.

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Город /
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в среду, 23 февраля, в честь Дня защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в центре Москвы, передает ТАСС.

Таким образом глава государства почтил память павших воинов. Во время церемонии военнослужащие Президентского полка установили у мемориала венок с надписью «Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации». Президент некоторое время постоял рядом с венком в знак почтения к памяти всех погибших защитников.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с Днем защитника Отечества ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил, а также военнослужащих Московского территориального гарнизона.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.