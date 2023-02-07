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20:15, 07 февраля 2023
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Путин поблагодарил команду Собянина за реализацию проектов в Москве

Путин поблагодарил команду Собянина за реализацию проектов в Москве
Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поблагодарил команду мэра Москвы Сергея Собянина за реализацию городских. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает РИА Новости.

Градоначальник доложил главе государства о реализации проектов в 2022 году и планах на 2023 год.

«Вас, и всю вашу команду хочу за это поблагодарить. Надеюсь, что в таком темпе и с таким качеством работа будет продолжена и в ближайшее время», — заявил российский лидер.

Ранее мэр столицы на встрече с Путиным назвал срок создания платформы электромобилей «Москвич». По словам Собянина, это произойдет через два года. Кроме того, в скором времени начнется выпуск автомобилей, и большая часть комплектующих которых будут отечественного производства.

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