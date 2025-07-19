ПВО Минобороны сбили летевший на Москву беспилотник

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще один беспилотник, который направлялся к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», — написал он, добавив, что на месте работают экстренные службы.

Ранее Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать столицу примерно в 22:40 — в результате был сбит один дрон. О следующей попытке нанести удар по Москве со стороны Украины Собянин сообщил около 00:20 — тогда было уничтожено три беспилотника.