Город
15:52, 06 ноября 2022
1 мин.

Мужчину госпитализировали после пьяной драки в Подмосковье

Мужчину госпитализировали после пьяной драки в Подмосковье
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

После пьяной драки в подмосковной Балашихе госпитализировали мужчину 1979 года рождения. Об этом «Мосленте» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Конфликт произошел между двумя мужчинами, распивавшими алкоголь в одном из домов в деревне Павлино. Пострадавшего доставили в медучреждение с колото-резаным ранением.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК России («Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Подозреваемого в преступлении задержали правоохранители, им оказался мужчина 1982 года рождения.

Ранее у кафе в центре Москвы произошла массовая драка со стрельбой. В потасовке участвовали около 25 человек.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.