Мужчину госпитализировали после пьяной драки в Подмосковье

После пьяной драки в подмосковной Балашихе госпитализировали мужчину 1979 года рождения. Об этом «Мосленте» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Конфликт произошел между двумя мужчинами, распивавшими алкоголь в одном из домов в деревне Павлино. Пострадавшего доставили в медучреждение с колото-резаным ранением.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК России («Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Подозреваемого в преступлении задержали правоохранители, им оказался мужчина 1982 года рождения.

Ранее у кафе в центре Москвы произошла массовая драка со стрельбой. В потасовке участвовали около 25 человек.