Пьяная драка на борту рейса Москва — Владивосток попала на видео

Пьяные пассажиры подрались на борту рейса Москва — Владивосток и попали на видео. Кадры, записанные очевидцами, опубликовал Telegram-канал «PrimaMedia.Приморье».

По имеющейся информации, один из пассажиров в состоянии алкогольного опьянения напал на своего приятеля якобы за то, что тот хотел есть. Нескольким людям удалось скрутить дебошира, после чего бортпроводники надели на него наручники и уложили возле уборной.

Спустя некоторое время пассажир вернулся на свое место и уснул в обнимку с пострадавшим. По прилету во Владивосток правоохранители задержали обоих участников конфликта.

Ранее пьяный мужчина попытался захватить самолет Магадан — Москва.