Пьяные мужчины избили молодых людей у станции метро в Москве

У станции метро «Пролетарская» в Москве двое пьяных мужчин напали на молодых людей. Об инциденте сообщает столичная прокуратура.

Правонарушители вышли из такси рядом с вестибюлем станции, подошли к компании незнакомцев и избили двух потерпевших, нанося удары по различным частям тела. Мотива у нападавших не было, уточнили в ведомстве.

«По инициативе Таганской межрайонной прокуратуры уголовное дело, возбужденное по статье 116 УК России ("Побои"), передано для дальнейшего расследования в следственный орган территориального отдела полиции ввиду наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 213 УК России (!("Хулиганство")», — сообщила прокуратура.

Один из зачинщиков драки задержан, им оказался 30-летний житель Астрахани. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК России («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Второго фигуранта уголовного дела разыскивают.

Ранее мужчина с топором в кармане куртки избил двух жителей Подмосковья и попал на видео. Инцидент произошел на территории ЖК «Арт» в Красногорске.