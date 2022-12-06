Пьяный полицейский устроил смертельное ДТП в Подмосковье

В Подмосковье водитель в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП, повлекшее смерть 44-летней женщины. По данным Главного следственного управление СК России по области, виновником смертельной автоаварии с участием четырех машин оказался полицейский.

«5 декабря 2022 года оперуполномоченный, находясь в состоянии опьянения, управляя автомобилем и двигаясь по проезжей части, совершил столкновение с тремя автомобилями. В результате пассажирка одной из машин скончалась», — говорится в в пресс-релизе.

По данным ведомства, при осмотре в салоне автомобиля полицейского была найдена бутылка из-под водки.

Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП по статье 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») УК России.

«Виновник аварии, имея явные признаки опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования отказался», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе областного МВД сообщили, что за рулем автомобиля Range Rover находился сотрудник МУ МВД России «Балашихинское», который двигался в нерабочее время на личном транспорте. На данный момент сотрудник уже уволен из органов внутренних дел. Он будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке.

Ранее в Москве пьяная женщина напала на полицейского и покусала его во время попытки эвакуировать ее автомобиль.