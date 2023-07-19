Пьяный приезжий надругался над 16-летней школьницей в Подмосковье

В подмосковном Фрязине 18-летней уроженец Таджикистана надругался над 16-летней школьницей. Пьяный приезжий напал на подростка на берегу озера Большое, сообщает Следственный комитет Российской Федерации.

По данным следствия, подозреваемый зашел в воду там же, где отдыхали молодые люди. Он схватил школьницу и совершил действия сексуального характера. Жертве удалось оттолкнуть насильника и выбежать из воды, на берегу за нее заступился 15-летний мальчик. После этого нападавший начал угрожать девочке.

Мать пострадавшей обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по по пункту «а» части 3 статьи 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера»). Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте фигуранта.

Ранее злоумышленник попытался изнасиловать 17-летнюю москвичку в лесу, пока та гуляла с собакой.