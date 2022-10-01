При взрыве в подмосковном жилом доме пострадали пять человек

Пять человек пострадали при взрыве в жилом многоквартирном доме в подмосковной Коломне. Об этом в субботу, 1 октября, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, ЧП произошло в ночь на субботу в доме на улице Кирова. В одной из квартир обрушилась межкомнатная стена. Точные причины произошедшего устанавливаются.