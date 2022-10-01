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11:25, 01 октября 2022
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При взрыве в подмосковном жилом доме пострадали пять человек

При взрыве в подмосковном жилом доме пострадали пять человек
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Пять человек пострадали при взрыве в жилом многоквартирном доме в подмосковной Коломне. Об этом в субботу, 1 октября, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, ЧП произошло в ночь на субботу в доме на улице Кирова. В одной из квартир обрушилась межкомнатная стена. Точные причины произошедшего устанавливаются.

Стало известно, что четверо пострадавших в возрасте от 28 до 85 лет находятся в состоянии средней тяжести. Еще один 33-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии с ожогами 20-30 процентов тела.

По данным Telegram-канала Mash, взрыв произошел в квартире на третьем этаже из-за бытового газа. Всего из дома эвакуировали 130 человек, но после осмотра их отпустили обратно.

Ранее москвич устроил взрыв в квартире при попытке повторить кулинарный прием из социальных сетей.

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