При взрыве в подмосковном жилом доме пострадали пять человек
Пять человек пострадали при взрыве в жилом многоквартирном доме в подмосковной Коломне. Об этом в субботу, 1 октября, сообщает РЕН ТВ.
По данным источника, ЧП произошло в ночь на субботу в доме на улице Кирова. В одной из квартир обрушилась межкомнатная стена. Точные причины произошедшего устанавливаются.
Стало известно, что четверо пострадавших в возрасте от 28 до 85 лет находятся в состоянии средней тяжести. Еще один 33-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии с ожогами 20-30 процентов тела.
По данным Telegram-канала Mash, взрыв произошел в квартире на третьем этаже из-за бытового газа. Всего из дома эвакуировали 130 человек, но после осмотра их отпустили обратно.
Ранее москвич устроил взрыв в квартире при попытке повторить кулинарный прием из социальных сетей.