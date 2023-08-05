Пять человек пострадали в массовой аварии в Подмосковье

Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в массовой аварии на 21-м километре трассе М5 «Урал» в Подмосковье. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, три автомобиля столкнулись поздно вечером 4 августа по направлению движения в сторону Москвы. Одним из пострадавших оказался ребенок 2014 года рождения. На месте происшествия ведут работу сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее авария на МКАД с тремя пострадавшими попала на видео.