Московскую пятиэтажку «наклонили»

Снимок вызвал бурную реакцию юзеров. «Как красиво!», «Молодцы ребята — и кто расписывал, и кто разрешил расписать», «Феноменально», «Когда увидела, решила, что полотно натянули… Выглядит очень даже! Кривой дом», — написали они.

Один из подписчиков интернет-сообщества поинтересовался точным месторасположением дома. Автор публикации объяснила, что здание расположено на пересечении улицы Ярославской с улицей Космонавтов. «Удобно идти от метро "ВДНХ" (выход к гостинице "Космос"). Дом чуть в глубине, торец почти не бросается в глаза», — уточнила она.

Ранее граффити позапрошлого века обнаружил на фасаде одного из старейших домов Москвы его житель, скульптор Николай Аввакумов. Речь о Доме Ярошенко в Подколокольном переулке.