Город
Опубликовано 10 августа 2026, 00:34
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Пятисантиметровых тараканов заметили в Подмосковье

В Подмосковье появились пятисантиметровые тараканы.
Пятисантиметровых тараканов заметили в Подмосковье
Фото: Unsplash.com

Пятисантиметровых тараканов заметили в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал «Молния | Москва».

По словам специалистов по дезинсекции, такие насекомые могут попадать в регион вместе с импортными грузами. Чаще всего они селятся в теплых и влажных местах — подвалах, теплицах, погребах и хозяйственных постройках.

Отмечается, что избавиться от таких тараканов сложнее, чем от обычных рыжих, они прячутся в щелях, под полом и возле коммуникаций.

Ранее сообщалось, что в Москве врачи достали таракана у подростка из уха.

Автор:Анна Вальман
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